Commisso: “Italiano ha dimostrato che non dovevamo rivoluzionare la rosa. Mi piace questa Fiorentina, vi svelo cosa ho detto al mister”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della società viola.

Ecco le sue parole: “Bilancio del mio mese e mezzo in Italia? Fino ad oggi è andata benissimo, dopo il Napoli non lo so (ride, ndr). Sono tornato in Calabria dopo dodici anni, poi Roma per la prima giornata e infine Firenze. In Calabria abbiamo il mare più bello del mondo, ho portato le televisioni in giro per far vedere tutti i posti della mia infanzia. Italiano? Ci eravamo sentiti a telefono, poi l’ho incontrato qua per la prima volta. Gli abbiamo detto di valutare la rosa e poi di dirci cosa ne pensava: a Moena ha visto e poi ha accettato molti giocatori, qualche altro allenatore forse non l’avrebbe fatto. Abbiamo recuperato Saponara e Sottil, altri sono arrivati dal mercato come Odriozola, Torreira e Nastasic oltre a Gonzalez“.

Continua così Commisso: “Non è vero che nove undicesimi della squadra dovevano essere ceduti e questo l’ha dimostrato Italiano con il suo lavoro. Lui ci ha messo tanta volontà, riorganizzando la squadra con il suo 4-3-3. Calciatori che non giocavano, come Callejon, ora lo fanno spesso. E’ un percorso in cui fino ad oggi è andato tutto bene, siamo a dodici punti alla media di due a giornata. Al mister ho detto: ‘a Spezia hai fatto trentanove punti con la metà dei nostri stipendi, qui devi farne il doppio’. Mi piace questa squadra, sia quando attacchiamo che difendiamo: è vero che bisogna fare gol, ma bisogna anche proteggere la nostra porta. Mi è piaciuto il cambio di Igor a Udine, Dragowski ha fatto un grandissimo lavoro”.