Commisso: “La Fiorentina rischia di perdere Vlahovic a zero. Devono esserci regole, le società devono poter trarre benefici”

All’evento organizzato dal Financial Times “Bussines of sport US Summit” ha parlato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le sue parole sulla vicenda Dusan Vlahovic: “I costi dei trasferimenti e le commissioni per gli agenti ti fanno rischiare di perdere un giocatore a zero. Quello che è successo al Milan con Donnarumma potrebbe ricapitare alla Fiorentina con Vlahovic. Noi gli abbiamo dato la possibilità di mettersi in mostra, da titolare. Lui ha fatto 20 gol. Adesso abbiamo problemi con il rinnovo del contratto”

E ancora: “Devono esserci delle regole, non è possibile vedere giocatori con contratti di cinque anni che al terzo anno vengono già rinegoziati. I giocatori chiedono sempre più soldi. Perché non si può investire su un giocatore se i nostri interessi non convergono. Significa che se fa bene gioca, se fa male va in panchina. Se fa bene e vuole più soldi, la Fiorentina deve poter trarne dei benefici. Non è possibile che se un giocatore fa bene, il giorno dopo vuole andarsene”.