Commisso, la mattinata ai Campini

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è presente all’interno del centro sportivo Davide Astori, dove la squadra viola sta preparando il prossimo match contro la Salernitana.

Il numero uno viola, arrivato ai Campini con un van, è accompagnato dalla moglie Catherine e ha intenzione di stare con Italiano e i suoi giocatori in questa giornata. Difficilmente però seguirà la squadra in Campania: negli ultimi mesi, nei periodi trascorsi in Italia, è sempre stato presente al Franchi, ma rarissimamente si è recato in trasferta.