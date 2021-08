Commisso: “La mia intenzione è di tenere Vlahovic. La Juventus ci ha rubato Chiesa perché ha più ricavi e quindi più soldi di noi” FOTO FN

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato da Marina di Gioiosa Ionica in occasione della consegna delle chiavi della città: “Vlahovic? La mi intenzione è farlo rimanere, intanto ha rinnovato Milenkovic. Quanti soldi ho offerto a Vlahovic? Non parlo di queste cose”.

E poi ha aggiunto: “Campionato? La Juventus è sempre favorita, quando hai 300 milioni di stipendi è normale. I soldi contano nel calcio, ci hanno rubato Chiesa perché hanno molti soldi che noi non abbiamo. Noi non possiamo fare soldi perché non abbiamo ricavi, è questa la differenza tra noi e la Juve. Certo, società come Juve, Barcellona o Inter hanno dei debiti perché fanno lavoro sporco. Non andrò in ritiro con la squadra per la prima di campionato, raggiungerò Roma direttamente sabato”.

Queste le foto realizzate sul posto dalla redazione di Fiorentinanews.com: