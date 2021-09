Commisso: “La mia sicurezza è Italiano, un grandissimo allenatore. Non vogliamo buttare via gli investimenti fatti sul mercato”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha toccato anche altri temi nel corso della visita al Viola Park con la stampa: “Gravina e Dal Pino volevano venire qua, sono rimasti entusiasti del lavoro e dell’investimento tutto privato che stiamo facendo. Dal Pino ha ragione quando dice che dovrebbero essere incentivi perché stiamo portando molte cose belle per la città”.

Continua così Commisso: “L’anno scorso tutti dicevano che la Fiorentina era più forte dell’anno prima, ma poi è andata in un altro modo. La mia sicurezza è che abbiamo un bravissimo allenatore. Il gruppo c’è: i ragazzi sono coesi tra loro, mangiano insieme e si vogliono bene. Non vogliamo buttare via questi investimenti, speriamo di fare una buona stagione”.