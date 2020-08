Commisso: “La politica ci lasci lavorare, non si può più giocare in stadi come il Franchi. Voglio dare a Firenze…”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto in Conferenza Stampa per parlare della fine della stagione e dell’inizio della prossima. Sull’inserimento di nuove figure manageriali: “Sì, fuori dai personaggi che sono in Italia come Daniele, Joe Barone, c’è tanta gente che lavora dalla Mediacom. Voglio che qualcuno a Firenze si riconosca il lavoro fatto dall’America”.

E sulla politica italiana e non: “Quando ho visto quelli della Lega dissi di dover fare una sede a New York, come le altre leghe. Poi c’è stato il Covid. La cosa che va trasmessa fuori dall’Italia è che le regole devono essere uguali per tutti. Spero che la reputazione dell’arbitraggio italiano cambi. Noi diremo la nostra. L’Italia continua ad essere l’ultima delle grandi leghe europee, nel fare Stadi e Centri Sportivi. La politica ci lasci fare, a tutti. Ci lascino ristrutturare, dare lavoro e lavorare sugli stadi che sono l’essenza del nostro sport. Non si può giocare in stadi vecchi come il Franchi. E’ il vostro lavoro, politica italiana. Serve per dare lavoro a chi non ha lavoro. I miei sono soldi privati, non ho bisogno di fare i soldi, voglio dare a Firenze qualcosa di cui si dirà: “Questo l’ha fatto Rocco”