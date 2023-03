Commisso lascia Firenze, ma solo momentaneamente. Un ritorno in Italia previsto entro breve

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha lasciato Firenze per fare il proprio ritorno negli Stati Uniti.

Lo ha fatto dopo aver visto la propria squadra vincere ed ottenere l’ottava affermazione di fila in Europa, contro il Sivasspor. Un successo di misura, è vero, ma che permette ai gigliati comunque di andare in Turchia con un po’ di confidenza in più e con il ruolo di favoriti per il passaggio del turno rafforzato.

Per Commisso si tratta di un arrivederci, perché il suo ritorno in Italia è previsto entro breve tempo: “Tra un mese e mezzo tornerò” ha già fatto sapere il numero uno gigliato. In quel momento la Fiorentina potrebbe essere a giocarsi obiettivi importanti, sia in campionato, che in Coppa Italia che nella Conference League, appunto. Questo è almeno l’auspicio di tutti.