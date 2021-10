Commisso: “Le commissioni per gli intermediari sono altissime, e sono soldi che escono dal sistema. Ceferin e Gravina sono d’accordo con me, la questione deve essere risolta”

Continua la lotta contro i procuratori di Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina è tornato a parlare dell’argomento a margine dell’evento “Business of sport US Summit” organizzato dal Financial Times:

“Gli intermediari vogliono guadagnarci sia dall’acquisto che dalla cessione di un calciatore. Le commissioni sono altissime. Questi soldi escono dal sistema. I procuratori vengono pagati di più, perché convincono i giocatori a cambiare squadra ogni tre anni. La FIFA, la UEFA, la Serie A, la Premier League devono fare qualcosa. Penso che in Premier League le cose funzionino un po’ meglio, a dire la verità. Lì c’è una regola dei 5 anni + 1. Significa che puoi estendere il contratto di un anno oltre ai cinque già previsti”.

Commisso ha commentato poi la situazione in tal proposito nel nostro paese: “In Italia una cosa del genere non si può fare perché lo dice una legge del 1981. Come può essere ancora valida nel 2021? Sono passati 40 anni. Ci sono degli aspetti che devono essere regolamentati e ci devono essere leggi valide per tutti i paesi in cui si gioca a calcio. Abbiamo parlato con Ceferin e mi ha promesso che la questione dei procuratori sarà trattata il prima possibile. Ho parlato anche con Gravina e anche lui mi ha detto che questa questione deve essere risolta”.