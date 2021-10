Commisso: “Lievitati ulteriormente i costi per il Viola Park. Non è giusto che non ci siano penalizzazioni per chi non rispetta le regole”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha affrontato diversi temi nel corso dell’intervista al sito ufficiale viola.

Queste le sue dichiarazioni: “L’obiettivo è la parte sinistra della classifica, dopo si vedrà. Fino ad oggi stiamo andando meglio delle aspettative, ma non sappiamo quale sarà il futuro. Se continuiamo di questo passo, i nostri tifosi saranno molto contenti. Viola Park? Stanno trovando tante tombe romane, questa è la legge italiana. Sul progetto le spese sono lievitate ulteriormente perché l’acciaio costa di più rispetto ad un anno fa: come tempi, spero e sono quasi sicuro che sia pronto prima della festa di Natale. Stadio? Nessuno sviluppo da parte mia, mi vedrò con Nardella quando tornerò per capire gli sviluppi”.

Commisso continua così: “La pandemia ha colpito tutti, ogni società ha avuto i suoi problemi finanziari. La Fiorentina non andrà in bancarotta, quando c’è bisogno di soldi noi li portiamo per aiutare il club. Questo non è stato fatto da tutti, ci sono dei controlli da parte di Lega e FIGC sull’indice di liquidità e io ho visto che dopo il passato campionato molte squadre non erano in regola. Questo non è giusto, il calcio si può falsare in due modi: tramite l’arbitraggio, ma c’è il Var ed è meno possibile, o tramite l’aspetto finanziario. Se io metto i soldi e non ho debiti, e ci sono altri che non hanno rispettato le regole, non ritengo giusto che non ci siano penalizzazioni per loro. Le leggi devono essere uguali per tutte”.