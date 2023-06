Commisso: “Meno punti dell’anno scorso ma due finali, annata buonissima. Siamo una squadra-famiglia, non avrei creduto di raggiungere così presto gli obiettivi”

Commento a chiusura del campionato per il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso a Dazn:

“Non parlo di mercoledì, sono un po’ scaramantico. Sono stato dal Papa una settimana fa e non si è vinto niente, meglio stare zitto (ride ndr). Il pubblico? Credo che serva molto ai giocatori, alla dirigenza, quest’anno abbiamo fatto 60 partite, mai nella storia della Fiorentina. Abbiamo fatto 6 punti meno in campionato però siamo arrivati in due finali per cui credo che sia andata molto bene. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito.

Il mio rapporto con il gruppo? Sono stato sempre così, in America e anche qui, i ragazzi sono tutti figli. Il mio lavoro è abbracciarli anche quando si perde, sto trasmettendo questo messaggio a tutta la squadra. Siamo una bellissima squadra-famiglia. Obiettivi raggiunti con la Fiorentina? Non avrei creduto di raggiungerli così presto, abbiamo iniziato non tanto bene il primo anno, il secondo anno male, gli ultimi due invece benissimo. Ringrazio tutti coloro che sostengono la Fiorentina, dal più piccolo al più grande, voglio ringraziare tutti, inclusi i grandi tifosi della Fiorentina“.