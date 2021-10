“Commisso merita tutto l’appoggio possibile, sbagliato rassegnarsi a questo andazzo. In questo calcio ormai si tifa in edizione ridotta”

Editoriale da parte di Stefano Cappellini che su Repubblica si concentra sulla giusta battaglia di Commisso alle storture del mondo del calcio, sempre meno in grado di creare e trasmettere passione, questo un estratto del suo pezzo:

“Così vanno le cose nel pallone, ma siccome qui talvolta non siamo stati teneri con patron Rocco, voglio dire che la sua battaglia sul rispetto delle regole finanziarie e contro lo strapotere dei procuratori merita tutto l’appoggio possibile. Sbagliato rassegnarsi a questo andazzo, anche se può sembrare la lotta contro i mulini a vento. È vero che noi tifosi viola abbiamo ormai la corazza, abbiamo visto partire gente ben più forte e amata di Vlahovic, ma non si riflette abbastanza su quanto questa disillusione del tifoso, che non ha più alcuna aspettativa, attende solo il momento in cui i calciatori di punta faranno valigia, faccia male a tutto il sistema. Ha tolto a tutti un pezzo di cuore, è come se tifassimo in edizione ridotta, come i tg durante gli scioperi, senza più quegli innamoramenti totali, quei cori personalizzati, per non parlare dei tempi delle statue sotto la Fiesole. Ma il calcio è passione, totale. Se gliene levi un pezzo all’anno, resta menomato e gli effetti alla lunga si sentono, si vedono, si toccano”.