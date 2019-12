Commisso mette le ali alla Fiorentina

Sei punti di distanza dalla Juventus Women e secondo posto in classifica. La Fiorentina Women’s non molla la presa e vuol contendere lo scudetto alle bianconere.

E le prospettive per il futuro si annunciano accattivanti. Tuttosport ricorda oggi come il proprietario viola, Rocco Commisso, abbia fatto capire di volerci investire sempre di più. “Il calcio femminile è importantissimo per il mio progetto – ha detto fin dal suo arrivo a Firenze – a Bagno a Ripoli costruiremo il centro sportivo più bello e più grande d’Italia. Uno ospiterà esclusivamente la Fiorentina Women’s“.