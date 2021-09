Commisso: “Mi sto infastidendo, ho offerto a Vlahovic 40 milioni in cinque anni. Si sta prendendo un rischio, vorrei che il suo procuratore venisse a Firenze per trattare”

A margine dell’evento per la consegna del trofeo Nereo Rocco, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com: “Vlahovic? E’ da mesi che si parla di questa cosa, ogni giorno escono cose che in realtà non esistono. Se parlo col giocatore non va bene, se parlo col procuratore neanche. Io dico che qui siamo tutti professionisti e che le cose vanno fatte sul serio, per cui vorrei che il suo procuratore venisse a Firenze per parlare del suo assistito. La verità è che non so dare un giudizio su di lui, spero solo che lui e il giocatore portino rispetto per me, per la società e per i tifosi”.

E poi ha aggiunto: “Se Vlahovic rinnoverà, percepirà la cifra più alta della storia della Fiorentina, più di Batistuta, Rui Costa e Ribery. Noi gli offriamo 40 milioni in cinque anni, per cui ho detto al giocatore che si sta prendendo un grande rischio. Io alla sua età dovevo lavorare un anno per guadagnare quello che lui prende in tre giorni, non so dove sia arrivato questo calcio. Mi sto un po’ infastidendo, anche perché la Fiorentina non è solo Vlahovic. C’è un bel gruppo che vuole andare avanti insieme, e qualcuno sta cercando di distrarlo. Ho dato a Vlahovic il tempo di andare in Nazionale, volevo riparlarne al suo ritorno ma questo non è successo”.

E infine sul Napoli: “Se vogliamo essere rispettati, noi per primi dobbiamo rispettare gli altri. Ci siamo lamentati dei cori contro Vlahovic a Bergamo, ma allora neanche noi dobbiamo fare queste cose. In questo caso mi riferisco ai tifosi napoletani, che dovranno essere accolti come si deve. Per la partita di domenica sono ottimista, confido nella buona prestazione dei ragazzi; poi vedremo il risultato, perché comunque il Napoli è una grande squadra”.