Commisso, Nardella e l’incontro che s’ha da fare. Mister Mediacom e la rivendicazione sullo STADIO

Poteva essere ieri la giornata giusta per un incontro tra il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ma niente da fare.

Mentre il numero uno viola era a Palazzo Vecchio per il Welcome Day con gli studenti provenienti da oltre 40 università americane, il primo cittadino era in trasferta, in altre faccende affaccendato.

“Non ho ancora incontrato Nardella, ma voglio vederlo nei prossimi giorni, prima di tornare in Usa” ha detto Commisso. E ciò avverrà, perché ci sono diversi aspetti di cui parlare.

Però Mister Mediacom ha comunque voluto fare la propria rivendicazione sullo stadio: “Anche se non ci metto io i soldi in prima persona, se non mi fossi messo a lavorare non si sarebbe fatto niente e il Franchi sarebbe rimasto uguale a ora”.