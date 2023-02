Commisso: “Non accetto che i tifosi fischino giocatori e allenatore anziché incoraggiarli. Io alla Columbia University non l’ho mai fatto”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Radio Bruno Toscana all’indomani della sconfitta contro il Bologna: “Io parlo sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male. Oggi sono qui per difendere la società, ieri se fosse entrata la rovesciata di Saponara non avremmo perso e oggi avremmo parlato di altro. Problemi degli attaccanti? Non bisogna guardare solo il campionato, ma anche le coppe dove Jovic e Cabral hanno fatto più gol. In ogni caso non si può considerare i giocatori un giorno eroi e l’altro inadatti, qualcuno viene preso di mira ancora prima del calcio d’inizio”.

E poi ha aggiunto: “Non accetto che i ragazzi e i mister vengano criticati, non è giusto che quando escono dal campo ricevano i fischi anziché essere incoraggiati. In America io non ho mai criticato i giocatori e l’allenatore della Columbia University. Mi volete dire che due semifinali di Coppa Italia in due anni non valgono nulla? Mi sembra che Napoli, Milan e Roma siano stati eliminati nonostante abbiano rose più importanti”.