Commisso non ci mette un euro, le due strade che restano al Comune per reperire i milioni che mancano per il progetto stadio

Sul Corriere Fiorentino in edicola oggi viene fatto il punto della situazione per quanto riguarda la questione stadio Artemio Franchi.

Tra 43 giorni terminerà il maxi bando per la ristrutturazione dell’impianto, così da far partire i cantieri a fine 2023 e con la Curva Ferrovia che sarà interessata dai lavori da gennaio 2024.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e la proprietà della Fiorentina si vedranno nuovamente per stabilire dove giocherà la squadra durante i lavori e anche per cercare di delineare il prezzo dell’affitto dello stadio una volta terminato il restyling e la durata della sua concessione, durata che non può essere superiore ai 50 anni in base alle nuove norme.

Restano le incertezze sul reperimento dei 55 milioni che mancano per finanziare l’intero progetto, dopo la bocciatura dell’Unione Europea. Rocco Commisso ha ribadito giusto sabato scorso che la Fiorentina non ci metterà un euro e quindi il Comune dovrà ricorrere o a un aiuto dello Stato o verrà attivato un maxi mutuo attraverso il Credito Sportivo.