Commisso: “Non guardate solo le cose negative, ma anche quelle positive fatte dalla Fiorentina in questi tre anni”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare, soffermandosi in conferenza stampa su diversi argomenti.

“Sarei stato contento di essere a Firenze per la partita contro la Juventus, ma non ho potuto e me la sono vista da casa. Se ho mai pensato alla Champions? Il sogno è quello di progredire sempre di più, ma sono molto contento del settimo posto perché alla fine potevamo arrivare anche più in basso. Spero che la gente abbia capito il mio discorso sui soldi e sui ricavi. L’Atalanta ha fatto un grande lavoro in questi anni, ma come avevo detto l’anno scorso ci ha messo cinque anni per arrivare oltre il decimo posto, mentre noi ce ne abbiamo messi solo tre. Non guardate solo le cose negative, ma anche i lati positivi fatti da questa società in questi tre anni“.