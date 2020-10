Commisso: “Non mi sono piaciute le parole dei politici, mi hanno detto cose che sono dovuto andare a cercarle su Google traduttore”

Ospite a Zona Mista, trasmissione di Rtv38 ha parlato così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Centro Sportivo? Io e mia moglie è da un mese che lavoriamo qua. C’è modo di spendere e modo di investire, quando si investe sulle strutture fuori dal Fair Play Finanziario si può investire quanto si vuole. Sicuramente l’investimento del Centro Sportivo verrà fatto per innalzare il livello del club. Direttore Tecnico? Penso che queste persone ce l’abbiamo già, Pradè, Angeloni e altri che lavorano per loro. Come si scala la classifica del monte ingaggi? Con allenatori ed esuberi adesso siamo a 70 milioni. Abbiamo alzato del 40% il nostro monte ingaggi. Non si può fare tutto in un giorno. Io credo che quest’anno abbiamo una squadra forte. Ho un rapporto molto bello con Iachini, ma anche con Pradè. Non mi sono piaciute le parole dei politici, mi hanno detto cose che sono dovuto andare a cercarle su Google traduttore. Se farò lo STADIO, dovrà essere nuovo.

