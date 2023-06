Commisso non riduce il monte ingaggi anche senza coppe. I big destinati a rimanere con un’unica eccezione. E intanto per Biraghi…

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non sembra intenzionato a rimodulare verso il basso il monte ingaggi (a oggi di 63 milioni di euro lordi) anche nel caso in cui la sua squadra non dovesse beneficiare del possibile “ripescaggio” in Conference League ai danni della Juventus. A riportare la notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.

Un’altra notizia importante è che, al di là della sempre più probabile uscita di Amrabat, gli altri big della squadra sono destinati a restare al loro posto. Da Milenkovic a Dodô, da Gonzalez a Bonaventura, questi costituiranno l’asse portante della nuova Fiorentina. E per quanto riguarda Biraghi, ha da poco visto scattare l’opzione sul suo contratto fino al 2025.