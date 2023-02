Commisso: “Più Joe Barone e i dirigenti vengono criticati e più io li terrò con me. A Firenze sto bene, chiedo solo un po’ di rispetto”

A Radio Bruno Toscana il presidente Rocco Commisso ha toccato vari argomenti riguardanti la Fiorentina: “Alla Mediacom i miei dirigenti hanno commesso un sacco di sbagli, ma non sono mai stati criticati come qui a Firenze. Più Joe Barone e gli altri dirigenti vengono criticati, più io li terrò a mio fianco. Questo è il mio modo di pensare. Primavera? I ragazzi sono stati bravissimi, quando posso vado volentieri a vederli. Sono stato anche a Monza per la Supercoppa, e faceva molto freddo quella sera. Proprio per i giovani, ma anche per le donne per la prima squadra, il Viola Park sarà un grande valore”.

E poi ha aggiunto: “Mi sono affezionato alla squadra e alla città e voglio che i tifosi rimangano vicini ai giocatori e al mister. Non si può criticare la propria squadra, i giocatori lo accusano. Conosco Firenze dal 1973, io e mia moglie stiamo bene qui ma chiedo un po’ di rispetto per me ma soprattutto per i dirigenti, per il mister e per i calciatori che quando scendono in campo giocano per la città e per i tifosi”.