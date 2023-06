Commisso premiato dall’Istituto Italiano di Cultura a New York – FOTO

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato premiato ieri a New York, dall’Istituto Italiano di Cultura ed è entrato a far parte del “The Wall of Fame”, il riconoscimento per emigranti ed italo-discendenti che, con i loro successi personali, rappresentano un vanto per tutta la comunità di italiani all’estero.

Nell’immagine sopra riportata, possiamo notare da sinistra Luigi Liberti (comitato scientifico ‘Orgoglio e Memoria’), Fabrizio Di Michele (console Generale d’Italia a New York), Rocco Commisso (premiato nella Wall of Fame, ricevendo una scultura portafortuna realizzata dal maestro Marco Ferrigno) ed infine Fabio Finotti (Direttore Istituto Italiano di Cultura di New York).