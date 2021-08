Commisso presente al Bozzi: in tribuna con Barone e il figlio FOTO

In questo momento, al Bozzi delle Due Strade, sta andando in scena la sfida tra la Fiorentina e la Juventus, valida per la prima giornata del campionato Primavera 1. In attesa di Fiorentina-Torino di questa sera è presente sugli spalti anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso che, accompagnato da Joe Barone e dal figlio Joseph, ha voluto far sentire tutta la sua vicinanza alla squadra di Alberto Aquilani in questo primo vero e proprio banco di prova.

Ecco la foto pubblicato dal club gigliato sul proprio profilo Twitter: