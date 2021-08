Commisso: “Proposto a Vlahovic il più ricco contratto della storia viola. Il ragazzo deve essere riconoscente alla Fiorentina”

In un’intervista esclusiva al TG Rai, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso affronta la tematica più importante relativamente al mercato della Fiorentina, soffermandosi su presente e futuro: “Chiunque viene da me chiede di Vlahovic e chiede di lui perchè lo deve prendere al Fantacalcio. Oggi tutti si stanno muovendo, i procuratori che vogliono fare più soldi, le squadre. E’ vero che ci sono notizie, ma ancora l’offerta giusta non è arrivata, e se arriverà non credo che se ne andrà quest’anno.

Gli abbiamo proposto il più ricco contratto mai fatto della storia della Fiorentina. Ora deve prolungare il contratto. Se ha intenzione di andare da un’altra parte, ne parleremo dall’anno prossimo, non da questo. Vlahovic deve capire che è grazie a Rocco e alla sua famiglia se è arrivato dove è”.