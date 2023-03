Commisso prova la strada del lungo rinnovamento contrattuale per Amrabat. La Fiorentina vuol farne il punto di riferimento per molti anni

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, è stato il vero protagonista delle ultime ore dello scorso mercato invernale.

Il giocatore è stato nel mirino del Barcellona che ha presentato un’offerta (irricevibile) al club viola che però non ha dato il suo assenso al trasferimento. Dopo non essere stato inserito, a causa delle sue bizze, nella lista dei convocati per la partita contro il Torino, il nazionale marocchino ha chiesto scusa a tutti ed è stato reintegrato.

Da qui è ripartito il suo legame con la Fiorentina. Ma ora che succederà? Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge stamani che il presidente, Rocco Commisso, proverà la strada del prolungamento del contratto (quello attuale ha scadenza 2024 con rinnovo automatico di un anno in mano del club) fino al 2027, se non 2028, per fare dell’ex Verona il punto di riferimento della squadra per molti anni.