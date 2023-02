Commisso resta vicino alla squadra: il presidente sarà in Portogallo

Come sappiamo la Fiorentina di Vincenzo Italiano domani pomeriggio sarà impegnata a Braga nell’andata del play off di Conference League. La squadra viola è in partenza in queste ore per la città portoghese e, come riportato da Radio Bruno, con lei ci sarà anche il patron gigliato Rocco Commisso.

Il presidente volerà infatti in Portogallo assieme ai giocatori, accompagnato come sempre dalla moglie Catherine, per assistere alla sua prima trasferta europea in questa stagione della sua squadra. L’augurio di tutti è che possa rivelarsi una sorta di portafortuna e che almeno in questa stagione abbia la possibilità di seguire ancora la Fiorentina in giro per l’Europa.