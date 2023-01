Commisso restio a fare un anticipo di cassa. Le direttive non cambiano: A Italiano verrà dato un elemento pronto all’uso e a costi ragionevoli

Dopo lo strappo tra Commisso e Gattuso nell’estate 2021, il numero uno della Fiorentina placò il proprio malcontento con l’arrivo di Gonzalez (pagandolo sui 28 milioni di euro). Adesso, dopo il deludente ko con il Torino, ci si attenderebbe un’altra reazione d’orgoglio da parte della proprietà.

Però per far questo, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è da convincere il presidente viola che dopo l’investimento di un anno fa per Cabral e Ikoné (30 milioni di euro per soli tre gol nella seconda parte di stagione) sembra al momento restio a fare un anticipo di cassa.

Le direttive, scrive ancora la fonte citata, restano in ogni caso le stesse: a Italiano verrà dato un elemento pronto all’uso e a costi ragionevoli.