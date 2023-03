Commisso: “Rocco non fa imbrogli come qualcun altro, la Fiorentina non ha debiti e io sono orgoglioso. Nostro il centro sportivo (forse) più bello del mondo”

Nel corso di un incontro con gli studenti del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha ribadito alcuni concetti, rispondendo anche alle domande che gli sono state poste.

“Senza soldi della Mediacom per la Fiorentina sarebbe stata dura” ha detto Commisso, che poi ha anche parlato dell’acquisto del club: “Ho fatto tre offerte ai Della Valle, all’inizio hanno risposto di no, poi quando si è messa male per loro, hanno accettato”.

Poi ha aggiunto: “Le critiche sono molte, ma chi mi critica è una minoranza. Ho messo in vendita la Fiorentina tre anni fa, ma nessun fiorentino si è presentato alla mia porta per fare un’offerta. Così rimane lo stupido americano venuto qui ad investire, a mettere i soldi. Abbiamo comprato la società per 170 milioni. Noi stiamo facendo grandi investimenti nel Viola Park che speriamo che verrà presto inaugurato, anche se non so ancora quando. La povera Fiorentina non aveva mai avuto qualcosa di proprietà e il centro sportivo sarà il più bello d’Italia e forse anche il più bello del mondo”.

E inoltre: “Com’è il rapporto con i tifosi? Probabilmente molti si aspettavano che questo ricco Rocco, venisse qui e comprasse tutto. Ma non è così, perché c’è qualcosa che si chiama Fair play finanziario, ci sono leggi che vanno rispettate e Rocco non fa imbrogli come invece fanno altri, e non parlo solo dell’Italia, ma anche di squadre francesi e inglesi che probabilmente hanno fatto pure peggio. Comprare un campionato imbrogliando non mi piace. La Fiorentina non ha debiti e di questo sono molto orgoglioso”.