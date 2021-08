Commisso sarà con la squadra a Roma: pronto il colloquio con Vlahovic

Quella di domani contro la Roma di José Mourinho sarà l’ultima partita di Dusan Vlahovic con la maglia della Fiorentina? quest’oggi l’edizione del Corriere Fiorentino ha provato a porsi questa domanda a poco più di 24 dalla delicata sfida contro i giallorossi. Al momento risolvere il quesito sembra impossibile, sicuramente durante la prossima settimana arriveranno molte risposte.

Sicuramente quest’oggi ci sarà un incontro tra il giocatore e il presidente viola: oggi pomeriggio infatti Rocco Commisso, dopo i giorni in Calabria, raggiungerà la squadra in ritiro a Roma ed è facile immaginare un nuovo colloquio con il centravanti serbo. Nei giorni scorsi i due si erano già sentiti telefonicamente ma è ovvio che oggi sarà tutto diverso. Il presidente vorrà ribadire le proposte della Fiorentina: prolungamento del contratto con relativo aumento fino a quasi 5 milioni netti a stagione. Commisso ha detto di non voler cedere il suo gioiello, anche se soltanto poche ore prima era stato lui stesso a fissare il prezzo alzandolo fino a 100 milioni. In attesa della Fine del mercato Atletico Madrid, Tottenham e Manchester City faranno di tutto per strappare il serbo ai viola.