Commisso: “Se batterà il Basilea, la Fiorentina può giocare due finali dopo più di sessant’anni. I più grandi valori? Vivere con principi etici, mai arrivare rubando”

Ancora parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso dall’incontro con gli studenti al Liceo Machiavelli: “Sono ottimista per la Conference League, ma non voglio dire ciò che accadrà. I ragazzi devono concentrarsi per la partita di giovedì col Basilea. Dobbiamo passare il turno”.

“Ho letto che se la Fiorentina entrerà in finale di Conference League, disputerà finale di Coppa Italia ed europea nella stessa stagione dopo 62 anni. Vediamo dove arriveremo”.

E infine: “I valori per me più grandi? Vivere una vita con etica e principi etici. A me non è mai piaciuto arrivare rubando”.