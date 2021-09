Commisso: “Se ci avessero lasciato fare quello che volevamo fare col Franchi, adesso la ristrutturazione sarebbe stata completata per il 70%. Chiedo ai politici di fare tramvia e parcheggi intorno al Viola Park”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha portato i dipendenti del club a visitare il Viola Park e ha fatto vedere loro la struttura che li ospiterà quando i lavori saranno finiti.

“E’ la casa della Fiorentina – ha detto – In 95 anni la società non ha avuto mai una sede principale con tutti i suoi dipendenti dentro e ora tutti avranno una grande casa”.

Sullo stadio ha aggiunto: “A settembre del 2019 abbiamo presentato un progetto di ristrutturazione del Franchi. Se ci avessero lasciato fare quello che volevamo fare, adesso sarebbe stato completato per il 70%. Così ci stiamo concentrando sul centro sportivo che tra un anno sarà completato. Voglio ringraziare mia moglie, perché se non ci fosse stato lei qui non ci sarebbe stato niente”.

Infine un appello da parte sua che viene fatto tramite il sito ufficiale viola: “Chiedo ai politici di aiutarci a fare la tramvia e i parcheggi intorno a quest’opera, tutti interventi che ci avevano promesso”.