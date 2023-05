Commisso: “Se mi avessero lasciato fare a quest’ora avremmo avuto un nuovo Franchi. Serve uno stadio all’altezza della bellezza di Firenze. Salvini e Renzi chiacchierano troppo”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è il protagonista di un incontro che si tiene alla facoltà di Scienze Politiche, a Firenze.

Il numero uno viola nel corso di questo appuntamento ha detto: “La politica in Italia è troppo, comanda tutto. Quattro anni fa, quando sono arrivato a Firenze, ho subito detto di voler fare lo stadio. Casamonti, l’architetto del Viola Park, era pronto a rifare le curve del Franchi da cima a fondo. Se me lo avessero fatto fare, se non mi avessero toccato, sicuramente ora i tifosi della Fiorentina avrebbero il loro nuovo stadio. Che peccato”.

Poi ha aggiunto: “In 4 anni la mia famiglia ha speso 420 milioni di euro. È dai tempi dei Medici che non si vedeva un privato spendere così tanto… però se lo dico qui si arrabbiano. Soldi pubblici per lo stadio? In America si usano ogni giorno per questi scopi. Salvini e Renzi chiacchierano troppo. Tutti sanno che il calcio è un’industria importantissima in Italia, eppure abbiamo gli stadi più vecchi in Europa. Siamo stati in Turchia, Olanda, Scozia e tra due giorni andiamo a Basilea… sono tutti stadi coperti e più belli del Franchi. Serve uno stadio all’altezza della bellezza di Firenze”.