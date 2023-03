Commisso: “Servono ricavi per fare una buona squadra. Stadio? Avessero ascoltato me, sarebbe già tutto pronto”

Durante il seminario tenuto all’Università di Firenze agli studenti di Economia, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche della società e della squadra gigliata, toccando vari temi. Queste le sue parole: “Sicuramente è più facile gestire una società come Mediacom che una calcistica. Nel primo caso i soldi rimangono, nel secondo vanno e vengono. In Europa vincono sempre le solite, solo il Leicester è riuscito a fare un miracolo.

Prosegue Commisso: “Senza ricavi non si va da nessuna parte, questo è chiaro. Volevamo fare lo stadio, ma c’è troppa burocrazia qui. In America gli impianti sportivi sono tutti nuovi. Se avessero ascoltato me, a quest’ora sarebbe già tutto fatto. Ma in Italia non si può fare così. Le condizioni per creare infrastrutture qui sono molto brutte”.