Commisso: “Si lavora per fare una squadra all’altezza delle possibilità finanziarie. Iachini merita tutta la nostra fiducia” VIDEO FN

Dal teatro “Monni” è intervenuto anche il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso direttamente al telefono di Joe Barone: “Iachini? Ha fatto un buon lavoro. Iachini merita tutta la nostra fiducia ed è per questo che lo abbiamo riconfermato, per portarci avanti per l’anno prossimo. Chi lavora forte, merita ancora fiducia. Si lavora per fare una squadra all’altezza delle possibilità finanziarie. Ringrazio la famiglia Casini per l’opzione dei terreni a Campi Bisenzio. Qualsiasi cosa che si fa in Italia ha sempre percorsi troppo lunghi; spero di poterli accorciare”.

