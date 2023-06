Commisso: “Si ripartirà da Italiano, non mi ha mai detto di volersene andare, abbiamo parlato del futuro della Fiorentina. Grazie alle cessioni di Chiesa e Vlahovic siamo messi bene finanziariamente”

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato di Vincenzo Italiano e la sua conferma:

Ieri ho incontrato Italiano, a parte alcune stupidaggini che ho letto, non mi ha mai detto che se ne voleva andare, né a me, né a Pradè o Barone. Per cui si ripartirà da Italiano. Voglio ringraziare tutti, ci sono giocatori che se ne andranno, non ho avuto modo di salutare tutti per cui voglio dire grazie a tutti i contribuenti di questa stagione.

Garanzie? L’unica garanzia è che sarà pagato (ride ndr). Altre non ne do, però si è parlato del futuro della Fiorentina, chi deve andare via, chi deve rimanere, lui ha espresso le sue opinioni e noi cercheremo di andare avanti per fare le cose migliori per lui e per la società.

Quest’anno siamo arrivati ottavi, cercheremo sempre di migliorare la squadra nei limiti che abbiamo. Gli altri fanno debiti, Rocco mette cash, ogni anno inseriamo 35 milioni, per fortuna abbiamo venduto Chiesa e Vlahovic e siamo a un buon punto finanziario. Ora vediamo se qualcuno nel calcio italiano lo considera una cosa importante”.