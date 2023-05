Commisso: “Siamo arrivati a servire oltre 1500 comunità e stiamo espandendo la nostra rete in tutta l’America”. Mediacom nominata azienda meglio gestita negli States per il terzo anno di fila

Mediacom Communications è stata nominata “azienda meglio gestita negli Stati Uniti” per il terzo anno consecutivo. Premio portato avanti da Deloitte Private e The Wall Street Journal.

Il presidente della Fiorentina e proprietario di Mediacom, Rocco Commisso, ha commentato la notizia: “Ricevere questo riconoscimento per il terzo anno consecutivo non sarebbe stato possibile senza il costante impegno della famiglia Mediacom nel servire al meglio i nostri clienti”.

E ancora: “Ogni giorno, il nostro team di professionisti si impegna a migliorare ed espandere la nostra rete nelle piccole città e paesi in tutta l’America. In tal modo, siamo in grado di fornire ai residenti e alle imprese nelle oltre 1.500 comunità che serviamo, l’accesso agli strumenti e alla tecnologia necessari per tenere il passo nell’economia globale di oggi”.