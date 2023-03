Commisso: “Sono contento di essere il presidente della Fiorentina, buonissimo rapporto con giocatori e allenatore, non li criticherò mai in pubblico”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha risposto stamani alle domande di alcuni bambini di una scuola elementare di Firenze.

Il numero uno viola ha detto che la più grande emozione provata è “quando abbiamo vinto l’ultima partita l’anno passato e ci siamo qualificati per la Conference League. E di recente anche in Portogallo, dove sono stato e abbiamo vinto per 4-0 (contro il Braga ndr)”.

Sul primo giorno a Firenze: “E’ stata una bellissima emozione. Allo stadio c’erano sei-settemila persone ad attendermi. Molti hanno portato bandiere americane tinte di viola ed è stato bellissimo”.

E ancora: “Io sono contento di essere il presidente della Fiorentina. Ho un rapporto buonissimo con allenatore e giocatori e seguirò anche l’allenamento di oggi. Non ho mai criticato i miei e mai lo farò in pubblico”.