Commisso: “Sono entrato nello spogliatoio arrabbiato e nella ripresa la squadra ha reagito. Cutrone e Vlahovic mi esaltano”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni della Rai, ecco le sue parole: “Sono entrato nello spogliatoio arrabbiato nell’intervallo e meno male nel secondo tempo si sono svegliati e la fortuna ci ha anche voluto bene. Gli inglesi che prendono in giro gli italiani? Pensino alla birra e alle loro cose, che all’Italia ci pensiamo noi. La coppia Cutrone-Vlahovic? Mi ha esaltato, ma non vuol dire che Chiesa ha giocato male, è un po’ sfortunato e non sono pentito di averlo tenuto”.