Commisso: “Sono stato più volte a Firenze che in Calabria negli ultimi anni. Ora vado al mare con mia cugina, poi…”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, in vacanza in Calabria a Marina di Gioiosa Ionica dopo tanto tempo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti al suo arrivo. Tra i media presenti, anche Fiorentinanews.com e Radio Bruno Toscana: “Ai fiorentini voglio dire che sono stato già 11-12 volte a Firenze negli ultimi anni, a Marina solo 4-5 volte, i miei concittadini spesso mi hanno ripreso per questo. Ora vado al mare con mia cugina, poi dormirò un po’”.

Poi ha aggiunto: “Non so cosa faranno in paese per me. Incendi in Calabria? Sono venuto da Rosarno, ho visto tutto secco, il torbido. Mia madre da piccola lavava tutti i panni là, ora il mondo è cambiato. L’acqua non corre sul torbido da 10 anni. A Firenze l’acqua ce l’avete, accontentatevi”.