Commisso: “Speriamo che Vlahovic rimanga a lungo alla Fiorentina. Rinnovo? Non faccio promesse che non posso mantenere”. VIDEO FN

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a margine dell’inaugurazione del centro sportivo “dei Ponti” di Bagno a Ripoli.

Queste le sue parole: “Essendo affiliati alla Fiorentina, siamo molto vicini a loro. Essendo stato anche io giovane, mi vengono i brividi a vedere questi ragazzi giocare: speriamo di poterne portare un paio in Prima Squadra. Dobbiamo fare la stessa cosa al Viola Park. La soprintendenza deve lasciarci fare più campi in erba, abbiamo bisogno di aiuti anche perché sennò quando piove i ragazzi si fanno male. Vlahovic? Piace molto a mia moglie, oggi si è fatta una foto con lui perché assomiglia ad un mio nipote. Sta facendo bene, speriamo che rimanga qua a lungo. Rinnovo? Non faccio promesse che non posso mantenere“.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: