Commisso: “Stagione positiva, a tratti eccellente, soprattutto da quando mi assunsi responsabilità a febbraio. Solo noi e l’Inter in due finali, prima squadra e Primavera sono piccoli eroi”

Momento di bilanci, a stagione appena conclusa, e a prendere la parola è come di consueto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in sala stampa: “Per me la stagione è stata molto positiva, in certi aspetti eccellente, pur avendo perso le due finali. Ieri sono tornato molto tardi da Reggio Emilia, come da Praga: si è perso all’ultimo minuto anche lì. Alcuni hanno scritto che si perde tanto ma pochi che si perde se si arriva, se non si fanno queste partite non si può mai perdere. Sulla prima squadra, qualcuno ricorderà quando a febbraio mi assunsi le responsabilità della stagione, e da lì è iniziato questo grandissimo filotto di risultati positivi. Alla fine però sia con l’Inter che con ‘gli animali’ del West Ham abbiamo perso. Quale altra squadra al di fuori dell’Inter ha fatto questo percorso? L’Atalanta non si è nemmeno andata, Juve e Lazio sono andate fuori, la Roma ha perso la finale.

E poi c’è la Primavera, ho visto quasi tutte le partite: mi è dispiaciuto molto per loro, come per i ragazzi della prima squadra. Siamo stati sfortunati però voglio dire che per me che entrambe le squadre sono composte da piccoli eroi. E anche i nostri tifosi, che hanno fatto tantissimi viaggi.

In Conference ci sono 176 squadre e solo 2 sono arrivate in finale e questo andrebbe sottolineato, non tutte le cose che si vedono sono negative”.