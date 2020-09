Commisso torna a Firenze? Ecco le possibili date

Sono ormai tantissimi mesi che Rocco Commisso è lontano da Firenze e dalla sua Fiorentina. Il Coronavirus gli ha impedito fino ad oggi di tornare nel capoluogo toscano, ma ci sono delle novità che potrebbero stravolgere tutto.

Secondo quanto riportato da Lady Radio infatti, il tycoon americano avrebbe rotto gli indugi e avrebbe cominciato a muoversi per sbrigare le pratiche. Ci sarebbero di già anche le date di un suo ritorno in Italia: tra martedì e mercoledì della prossima settimana, Commisso è atteso a Firenze per seguire in prima persona le vicende di casa Fiorentina.