Commisso tornerà a Firenze entro fine mese e incontrerà Nardella. La Fiorentina ha una speranza: puntare sui lavori strutturali rilevanti per giocare ‘in casa’. La situazione

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso tornerà a Firenze poco prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese, dunque entro fine aprile. Oltre a vedere da vicino i risultati raggiunti dai lavori al Viola Park, il presidente viola incontrerà nuovamente il sindaco di Firenze Dario Nardella, come riporta La Nazione. Sul piatto, ovviamente, le tanto attese risposte definitive sulla questione stadio.

In particolare, si può aprire un nuovo capitolo sulla ristrutturazione del Franchi (in attesa di sapere le decisioni dell’UE sui fondi del PNRR): la Fiorentina si aggrappa alla speranza di poter giocare buona parte dei campionati in esilio a Firenze. I lavori strutturali maggiormente rilevanti potrebbero essere svolti da giugno a settembre-ottobre, lasciando che le partite giocate fuori dal Franchi siano 5 o 6, ma non 38. Esempi storici come Atalanta, Udinese e Spezia ne sono la prova.