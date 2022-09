Per Fiorentina-Verona era presente al Franchi anche il presidente gigliato, Rocco Commisso.

Il proprietario della squadra, a fine partita, è sceso negli spogliatoi per testimoniare il suo apprezzamento per la prestazione fatta vedere sul campo oggi e per complimentarsi con tutti gli interpreti.

Nessun commento pubblico però è stato rilasciato dallo stesso Commisso che però, è sembrato molto più rilassato rispetto a quanto visto all’inizio e durante il match.