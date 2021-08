Commisso, Vlahovic e…calcolatrice alla mano! Ecco quanto il tycoon italo-americano ha offerto al centravanti

C’è chi nasce col talento, o con la “pappa scodellata”, come si dice dalle nostre parti, e chi invece deve sudare e partire dal basso per arrivare al successo.

In quest’ultima caratteristica, Rocco Commisso e Dusan Vlahovic si somigliano. L’avventura (di grande successo) Mediacom del tycoon italo-americano è nata in un semplice magazzino negli Stati Uniti. Il serbo, è arrivato a Firenze minorenne, con discrete credenziali, ma decisamente grezzo.

Per intenderci, Stevan Jovetic quando giunse in riva all’Arno, era praticamente già un calciatore semi affermato. O quasi. E infatti, fu pagato 8 milioni, mentre Vlahovic, ‘solamente’ due.

Nella serata di ieri trascorsa dal Presidente della Fiorentina a Marina di Gioiosa Ionica, ha fatto capire al suo “figlioccio” che anche lui, in un certo senso, potrebbe presto arrivare alla sua “Mediacom personale”, ma diversi anni prima dello stesso patron viola.

“Io a 21 anni facevo 10mila dollari all’anno, questo potrebbe fare 300mila dollari a partita”. Fino a qualche settimana fa, si parlava di un’offerta di rinnovo da circa 3 milioni di euro l’anno. In realtà, se Vlahovic dovesse rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina, i milioni che entreranno nelle tasche del numero 9, saranno quasi il doppio.

Calcolatrice alla mano, 300 mila moltiplicato per 38 (il numero dei match in campionato) fa 11 milioni e 400 mila dollari. Tradotto in euro, circa 10 milioni lordi. Al netto, 5. Un’offerta superiore a Mario Gomez e Ribery, gli ultimi due paperoni viola.

Con il serbo che in caso di risposta positiva, diventerebbe di fatto il calciatore più pagato di sempre dal club gigliato.