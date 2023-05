Commisso: “Vlahovic e Chiesa hanno parlato di amore per la maglia e poi sono andati alla Juventus. Non abbiamo ricavi, non so se reggeremo la competizione con squadre che sono per noi sono inarrivabili”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato a battere su un tasto che evidentemente gli sta molto a cuore, come quello dei ricavi: “E’ il nostro problema numero uno, non ci sono. Sia il Milan che l’Inter vogliono ridurre i loro costi, pur avendo ricavi tre-quattro volte superiori ai nostro. Questo è il mio dilemma, però non posso spendere ogni anno 40 milioni. Fino a oggi ho messo molti soldi per portare avanti la Fiorentina senza debiti e posso garantire che non ne avrà mai. Però non posso dichiarare chi prenderemo e se reggeremo la competizione con squadre per noi inarrivabili“.

Poi la stoccata: “Abbiamo perso certi giocatori, come Vlahovic e Chiesa, che sono voluti andare alla Juventus. Hanno parlato di amore per la maglia, ma quale amore per la maglia?! Gli sono stati offerti molti molti soldi”.

Sul livello del calcio italiano: “Il problema, ora, è sempre monetario. Avete visto il proprietario del Chelsea? Ha speso mezzo miliardo solo sui giocatori per arrivare undicesimo. Io almeno ho speso molto meno e vado meglio in classifica (ride, ndr)”.