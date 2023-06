Commisso: “Vogliamo sempre migliorare nei nostri limiti, sono orgoglioso di aver sempre confermato i miei dirigenti. Biglietti più cari? Obbligati, non possiamo andare avanti così”

Parole del presidente viola Rocco Commisso, sulle prospettive della Fiorentina:

“L’obiettivo è sempre quello di migliorare, con le nostre disponibilità finanziarie. Quando leggo che si potrebbero spendere 100 o 200 milioni per comprare un giocatore, questo non si farà. Nel sistema nostro ci devono essere decisioni su chi deve andare via e chi deve arrivare. Su questo già oggi Pradè e Italiano avranno un altro incontro, il mercato non è iniziato ma siamo fortunati perché nella nostra società siamo tutti gli stessi. La cosa che mi rende orgoglioso dopo 4 anni è che non ho distrutto la società. Molti altri club, a partire dal Napoli, hanno cambiato invece: io voglio mantenere qui chi ha sudato per la Fiorentina e forse un giorno si vincerà qualche trofeo.

Voglio dire che la stragrande maggioranza di voi giornalisti siete onesti, dovete fare il vostro lavoro e non me la prendo con voi. Però ci sono alcuni che finora cercano di distruggere la nostra società. C’è un programma su Lady Radio che dà tutti i meriti a Italiano. Ma chi l’ha preso Italiano? Come funziona la testa loro? Se Italiano l’ha preso la società e i soldi li ha spesi la società? Al Viola Park comanderà Rocco e non tutti potranno entrare al Viola Park.

Un dettaglio sui futuri aumenti dei costi: “Messi andrà all’Inter Miami e a metà agosto giocherà alla Red Bull Arena e i migliori posti stanno andando a 9000 dollari, i più brutti a 400 dollari. Noi non possiamo andare avanti se in una partita allo stadio in coppa ricaviamo non oltre un milione, a fronte di un’Inter che ha 12 milioni”.