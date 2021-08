Commisso: “Vogliamo tenere Vlahovic, ma ci sono tanti interessi e tante persone in mezzo”

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche di Dusan Vlahovic in quel di Marina di Gioiosa Ionica: “Ci parliamo da molto tempo, sono mesi. Quando ho comprato la Fiorentina, ci ho parlato subito in America. Negli USA ha segnato, abbiamo intenzione di tenerlo, ma ci sono di mezzo tante persone. Non voglio essere pessimista, spero proprio che rimanga”.