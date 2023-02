Commisso: “Voglio la prima squadra al Viola Park entro maggio o giugno. Nardella lo incontrerò prima di ripartire. Io fermo a farmi menare non ci sto” VIDEO FN

Presente a Palazzo Vecchio per un incontro con gli studenti statunitensi presenti a Firenze, ha parlato ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Qualcuno crede che io stia fermo a farmi menare, che sono forte…. Lasceremo a Firenze qualcosa di importante, non solo per il Viola Park ma anche per lo stadio, anche se non abbiamo messo i soldi. Senza di noi non si faceva nulla. Durante l’incontro parlerò bene della vostra Firenze. Spero che questi ragazzi torneranno qui in futuro, come ho fatto io.

Il sindaco di Bagno a Ripoli dice che sarà finito entro aprile? Non credo, forse per maggio o giugno. Nardella? Ancora non l’ho incontrato. Credo lo farò prima di ripartire”.

(ha collaborato Michela Lanza)