Commisso: “Voglio restare nella parte sinistra della classifica. Se non arrivassimo in Europa non sarebbe un fallimento”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, di ritorno in Italia, ha detto sulla propria squadra: “Amrabat mi è piaciuto, peccato che non ce l’abbiamo questo sabato. Chiesa? Vediamo, una cosa alla volta. Abbiamo diversi contratti da rifare. Lasciatemi parlare con Pradè e i ragazzi, ma l’intenzione è quella di fare una Fiorentina più forte. Iachini ha tenuto una buona media e non è arrivato lontano dall’Europa, ma se non dovessimo arrivarci quest’anno non sarebbe un fallimento. Voglio stare nella parte sinistra della classifica e ribadisco il fatto che non ci sia nessuno che abbia voglia di vincere più di me”.

