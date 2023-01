Commisso vuole correre in Coppa, ma non si accontenta di questo. Giocatori e staff ulteriormente responsabilizzati

Il ritorno a Firenze del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sta per concretizzarsi.

La sua presenza in tribuna, da oggi in poi, andrà a rappresentare per Italiano e i giocatori uno stimolo e un’ulteriore responsabilizzazione per tutto l’ambiente.

Commisso si aspetta molto dalla squadra in questa seconda parte della stagione. Vuole ripartire con il piede giusto e non si accontenterà di un buon risultato con la Sampdoria. A scriverlo è La Nazione che specifica che il numero uno viola vuole correre forte in Coppa e pretenderà, da Roma in poi che la Fiorentina rialzi bene la testa anche in campionato.